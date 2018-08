Continúa el juicio a Rubén López pese a que la víctima no será parte del juicio por miedo

El juicio por abuso contra el dirigente de la Fruta, Rubén López, y el exjugador de Boca, Luis Abramovich, comenzó ayer con algunos altibajos para la defensa: la víctima desestimó seguir en la causa y el tribunal de juicio, por unanimidad, pese a ello decidió que el debate debía continuar.

A los dos se los acusa del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas. La libertad de López dependerá de lo que se defina en este juicio ya que en noviembre del año pasado fue condenado a 2 años y medio de prisión por haber abusado de una empleada doméstica.

“Quiere continuar con su vida y pidió no seguir adelante con el juicio. Tiene temor a la exposición, teme que tome estado público su nombre y eso es lo que más le preocupa”, indicó su abogado, Barrionuevo. (Ver aparte)

La primera en declarar fue la prima de la denunciante. Su declaración fue clave ya que contó detalle de lo que pasó la madrugada del 20 de noviembre de 2016 cuando su prima fue presuntamente abusada. Antes de comenzar a dar su versión sobre lo sucedido aquella madrugada había pedido dar su testimonio sin la presencia de los imputados por miedo a represarías, pero el tribunal no hizo lugar a su pedido.

Cuando le preguntaron qué paso cuando llegaron a lo de López declaró: “Yo estaba muy descompuesta y me fui al baño. Después entré a la habitación y los vi a todos desnudos. Mi prima estaba teniendo relaciones sexuales con un hombre de barbita, mientras Abramovich y López la tocaban” y agregó: “En un momento escuché que López le gritó “¡Dale pendeja! ¡Apurate, tocame!”. Concluyó diciendo: “A mi prima la estaban abusando los tres -por López, Abramovich y el hombre de barbita- la estaban tocando porque ella no estaba en sus cabales. Para mí eso es abusar de alguien”.

El tribunal, integrado por Marcos Burgos, Laura Vitale González y Marcelo Gómez, falló a favor de la Fiscalía: el juicio continuará a pesar que la víctima no desee ser parte.

Antes de conocerse la decisión del tribunal, los defensores, tanto de Abramovich como de López, pusieron el grito en el cielo: “Desde febrero de este año que la víctima está manifestando que no quiere seguir y la siguieron sometiendo”, sostuvo Guillermo Oviedo, defensor particular de López. Después recordó las palabras que esgrimió el juez Guillermo Baquero Lazcano en la audiencia de control de acusación: “Si la víctima no declara, la Fiscalía pierde el caso”, señaló el juez en ese entonces.