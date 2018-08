Misterio en un campo por siete vacas mutiladas

A los animales que fueron hallados en el campo les falta la lengua y las quijadas. "No hay rastros de cuchillo, parece que fueron hechos por un láser", afirman.

La aparición de siete vacas que aparecieron mutiladas en un campo de Colonia Durán, provincia de Santa Fe, y generan misterio por cómo fueron confeccionados los cortes.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los habitantes es que a los animales les falta la lengua y las quijadas, pero no tienen rastro de cortes hechos con cuchillos o alguna otra arma blanca.

"Es como que hicieran los cortes con un láser, no hay rastro de cuchillo. Los animales no tienen sangre y nadie los come, ni las aves carroñeras", detalló el medio.