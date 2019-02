Bullrich en Neuquen: ‘A partir de los 15, el que comete un delito grave, va a tener consecuencias graves’

La ministra sintetizó lo que pretende el gobierno del escenario legal cuando se habla de seguridad y delincuencia. “Estamos mandando una ley al Congreso que es muy buena y muy inteligente. El objetivo es que haya menos delincuentes y no más presos. Si un joven comete un delito o un chico comete un delito, y no sabe que eso tiene consecuencias porque al otro día vuelve a su casa como si nada, como si el valor de la vida no existiese, va a seguir en esa carrera delictiva. La mayoría de los jóvenes que cometen delitos van de 18 a 25 años. Y la mayoría empezó su carrera delictiva antes. La ley tiene dos objetivos: uno, que todo joven que comete un delito, no importa la edad, va a tener una consecuencia. Sea estudiar, o devolver lo que robó. Y dos, que a partir de los 15 años, si comete un delito grave, va a tener consecuencias graves”, concluyó.