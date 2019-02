R.N.: Una empleada de una firma de electrodomésticos recibirá más de $1.400.000 por ‘daño moral’

La orden señalaba que ante una emergencia debían llamar a algunos de los hijos del dueño de la firma comercial, para que eventualmente abra la puerta. Es decir, no existía desde las 13 hs hasta las 16 hs posibilidad alguna de salida hacia el exterior, no existía la posibilidad de retirarse, si antes no se llamaba las personas indicadas precedentemente. Cabe señalar que el horario dispuesto para los empleados administrativos era de 9,00 a 18,30 horas en horario corrido.