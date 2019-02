Elecciones 2019: el Tribunal Electoral rechazó planteo de Rulli

El argumento central es que Rulli no está legitimado para presentar dicha demanda, ya que si bien es afiliado a Juntos Somos Río Negro, no es apoderado de ninguna lista de precandidatos partidaria ni pudo demostrar el “agravio directo” que la Corte Suprema estableció como doctrina de legitimación para este tipo de impugnaciones. El rechazo in limine implica que el Tribunal no se abocó a ningún planteo de fondo.