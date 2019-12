DESPEDIDO EN NAVIDAD: PIDEN LA REINCORPORACIÓN DE UN TRABAJADOR EN ALLEN

Parte del personal de la Cerámica Cunmalleu se encuentra realizando una medida de fuerza, por el despido de un compañero. Hoy en la mañana FM Libra entrevistó a Samuel LLaupe, Secretario del Gremio de Ceramistas de Río Negro, quien refirió lo siguiente:





Vamos a pasar la noche buena acá y la navidad, nos vamos a quedar hasta el jueves a la mañana, que abre la Secretaría de Trabajo, porque pedimos la reincorporación de nuestro compañero de trabajo. Hace menos de un mes, despidieron a otro trabajador que tenía 25 años de antigüedad en su puesto.





En el marco del proceso de 'tecnificación', la empresa suspendió a todo el personal y se han cortado las ventas. Sí hay trabajando guardia de seguridad y de mantenimiento, que son tercerizados.





El gobierno nacional que acaba de entrar, les dio plata así que pueden despedir a quien quieran, no tienen problema para pagar, porque plata es lo que les sobra. Pero el trabajador necesita la continuidad de su puesto de trabajo, lo que te puedan pagar se termina y con la inflación que hay, no le va a alcanzar para mucho tiempo.





Aprovecharon con el gobierno que entró ahora, para pedir subsidios como Pyme, por la cantidad de empleados que tienen, pero son parte de grandes empresas que en verdad ganan mucha plata. Incluso la Intendenta anterior les perdonó dos años de impuestos, porque amenazaban con cerrar si no se los 'ayudaba'.





Los empleados tercerizados son de Cipolletti y Neuquén, no les dan pasantías a los pibes de acá, porque dicen que 'no saben nada, que no les enseñan nada, que en Neuquén los preparan mejor'. Dicen que la gente de Allen es bruta, que no es inteligente, pero eso no es cierto, los pocos que han entrado de esta localidad han aprendido a manejar los robots sin ningún tipo de problema.





Es mas, conocemos a muchos chicos que han entrado a trabajar en importantes empresas, lo que prueba que están capacitados, pero en la empresa siempre ponen todo tipo de excusas. El compañero despedido tiene 7 años de antigüedad en su puesto de trabajo.





ACTUALIZACIÓN





Al momento de la publicación de esta nota, este medio pudo saber que intervino el Ministerio de Trabajo de Río Negro, que propuso reunirse con los trabajadores, el jueves a las 10 de la mañana.





PUBLICADO EL: 24-12-2019

