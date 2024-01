La irónica respuesta de Pablo Moyano a su hermano Facundo: “De la farándula no opino“

Pablo Moyano llegó pasadas las 13 a la Plaza del Congreso, donde se realizará el acto central del paro de la CGT. Al camionero, uno de los jefes de la central obrera, le consultaron por unas declaraciones recientes de su hermano, Facundo Moyano. Y lo fulminó con su respuesta.





"De la farándula no opino", fue su contundente contestación cuando un periodista le consultó por los dichos del exdiputado, que echaron más leña a la interna familiar.





Su corta reacción fue en respuesta a los dichos del ex jefe gremial de los peajes, que había reclamado que "este paro era hace dos años", un dardo dirigido a la pasividad de la CGT en el gobierno de Alberto Fernández. Y también una referencia a sus habituales apariciones en revistas del corazón por su romance con Nicole Neumann y su casamiento -con divorcio incluido- con la modelo Eva Bargiela.





Además, Pablo Moyano hizo un primer balance del paro, minutos antes de subirse al escenario para dar su discurso en el acto frente al Congreso.





"Mirá lo que es la plaza, en todo el interior del país, es histórico esto. Una movilización impresionante a 45 días de la asunción del gobierno la gente ya se está expresando", le dijo a Clarín. Habitualmente locuaz, sin embargo, prefirió el silencio cuando le consultaron por el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich: sólo se rió.





Facundo Moyano también asistió a la movilización, aunque lo hizo con críticas a la CGT y, de manera indirecta, al gobierno de Alberto Fernández.





"Todo paro es político. Lo que digo es que si este paro era hace dos años, la situación de los trabajadores era otra", sostuvo el ex líder del gremio de los peajes.





También hizo una autocrítica, ya que formó parte del Frente de Todos hasta la derrota de las PASO en 2021.





"El resultado del desastre que hizo el Gobierno anterior, del cual me hago obviamente no de todo, hay responsabilidades, yo renuncié el 11 de agosto de 2021, después de la derrota electoral hubieron más renuncias, escándalo institucional, pelea de egos y después que echaron a Kulfas y a Guzmán se acabó el gobierno", dijo Facundo.





Otra representante de la constelación Moyano que habló sobre el paro fue Karina, hija de Hugo y hermana de Pablo. Se manifestó más cerca del camionero, aunque con palabras particulares para referirse a Cristina Kirchner.





Arrancó con cuestionamientos a Javier Milei. "Les está pegando muy bruscamente a los jubilados y todos los que tenemos padres, tenemos que ser un poquito más humanos. Y que un delirante, porque odia a los padres, odia a todos los jubilados y los quiera llevar a matarlos, porque ya los jubilados ni los remedios se pueden comprar", dijo en radio Continental.





Defendió a Alberto Fernández ("Hizo lo que pudo. Le vamos a echar la culpa a Alberto por la pandemia? Lo único que falta") y luego reclamó la presencia de Cristina.





“Nada, no opino nada, prefiero no opinar. Prefiero no opinar porque para entrar en polémica", fue su primera reacción cuando le consultaron por la vicepresidenta.





Y completó: "Hoy todos los que vamos a estar en la plaza y los que no van a poder venir por distintas razones queremos una Argentina justa. Y me parece que se tendrían que hacer presentes y tendrían que, por lo menos, estar acompañando a muchos argentinos, a la gente que siempre los siguió y estuvo acompañando. Pero bueno, nada más".





PUBLICADO EL 24/01/2024

POR INFOALLEN – noticias@infoallen.com.ar