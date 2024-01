Las cuatro negociaciones abiertas que mantiene River para incorporar, a días del debut en la Copa de la Liga

River quedó obligado a salir al mercado de pases. Es que pasó de tener abundancia a contar con un plantel más corto. Entre las siete salidas de fin de año, los cuatro futbolistas lesionados y los tres que están en el Preolímpico, al conjunto de Martín Demichelis ahora le faltan piezas para completar el rompecabezas.





Entonces, la situación cambió. De estar conforme con la cantidad de jugadores de la plantilla, la dirigencia, el director deportivo Enzo Francescoli y el secretario técnico, Leonardo Ponzio, volvieron a la búsqueda en el mercado. Ya no solo para ir por un delantero, sino también por futbolistas en otros puestos.





De todos modos, no lo harán con desesperación, sino enfocados en nombres puntuales. "No haremos pasos apresurados para traer jugadores que no hay que traer, hay que traer jugadores de categoría y que creemos que se pueden adaptar al gran plantel que tenemos", fue la línea que bajó el presidente Jorge Brito durante la pretemporada, cuando reconoció que, tras las lesiones de Pity Martínez y Santiago Simón, “las zonas que debemos fortificar son por el lado de extremo, y tal vez el de lateral y volante por derecha”.





Y también se sumó la posición de volante central o mixto. No solo porque se agregó Manuel Lanzini a la lista de lesionados, sino también porque a Nicolás Fonseca, el único refuerzo hasta el momento, todavía no lo ven con un ritmo futbolístico nivelado. Por lo tanto, avanzaron por Rodrigo Villagra.





El mediocampista de Talleres, hermano de Cristian “Kity” Villagra, ex River, está cerca. Desde Núñez ya le hicieron una oferta al club cordobés que se acerca a los siete millones de dólares, monto que pretendería Andrés Fassi, presidente de la “T”.





Villagra, de 22 años, es fanático de River. Y se viene entrenando apartado desde su pase frustrado a Rayados a fin del año pasado. La buena para el club de Núñez es la presión que pueda ejercer el ex Rosario Central, quien tiene una promesa de venta vigente de parte del club cordobés.





Pero en Udaondo y Figueroa Alcorta no deben dormirse, ya que también lo buscan desde el exterior. Vasco da Gama, el equipo que dirige Ramón Díaz también preguntó condiciones por Villagra y el FC Midtjylland de Dinamarca presentó una propuesta por el 50%, que no conformó a Talleres.





Por otro lado, por la baja del Pity Martínez, también se prioriza la búsqueda de un extremo izquierdo. Y el deseo está puesto en Luciano Rodríguez, una de las revelaciones del fútbol uruguayo y figura de la Sub-20 charrúa campeona del mundo. Pero Liverpool de Uruguay, club en el que juega, pide 15 millones de dólares por él.





Es una cifra inalcanzable, aunque River, a través de Francescoli, ya abrió la negociación para intentar comprar una parte del pase, algo que ya hizo con Liverpool cuando contrató a Nicolás De La Cruz, quien a mediados de 2017 arribó a cambio de 4 millones de dólares por el 30% del pase y años después, la institución de Núñez pagó 2,6 millones de la moneda estadounidense más para alcanzar la mitad de la ficha.





Por el lateral derecho, River volvió a poner los ojos en otro uruguayo. Se trata de Agustín Sant'Anna, futbolista de Defensa y Justicia, al que venía siguiendo. Pero como Demichelis estaba conforme con los jugadores que tenía en esa zona (Sebastián Boselli, Andrés Herrera, Simón y eventualmente Milton Casco), la bússqueda se había detenido. Tras la fractura en la mano derecha de Simón, se reactivaron los contactos por el defensor del Halcón de Florencio Varela.





El otro frente abierto que River tiene es el de José López, el delantero argentino de 23 años que juega en Palmeiras. Las informaciones que llegan desde Brasil indican que la posibilidad de una transferencia se reflotó porque el ex Lanús (el Granate conserva el 30% del pase) se habría plantado a la dirigencia del club paulista y le habría pedido que lo negocie. No es fácil, claro. Porque por él piden entre 10 y 12 millones de dólares.





Más allá de que la Copa de la Liga empieza el domingo, el tiempo por ahora no lo apremia a River ya que el mercado de pases se estiró una semana más y cerrará el 2 de febrero. En tanto, el TMS estará abierto hasta el 18 de ese mes.





PUBLICADO EL 24/01/2024

POR INFOALLEN – noticias@infoallen.com.ar