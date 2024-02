Destapan otra caja negra de la política en la ANSES

Pero Torres García ha sido, sobre todo, un mimado del Pro después de arrancar como productor en Provincia Seguros, con normas de obligatoriedad parecidas a la que instaló Fernández con su decreto. Nación y Provincia comparten este inacabable filón de las pólizas armadas para darle otra tajada de plata a los políticos. Negocio transversal, como el de los chocolate Rigau de la Legislatura, pero inmensamente más grande.

Torres García dice de sí mismo que su empresa “no tiene compromisos personales o institucionales” con nadie. Por supuesto, es exactamente al revés. Además de Massa, otro de sus padrinos es Nicky Caputo, el amigo y socio de Macri que no necesita presentación. Caputo ha manejado o tal vez aún maneje la caja política de la Ciudad desde hace 20 años.

Pero la relación de Macri con Torres García es opuesta a la de Caputo. Cuentan que Macri se fue de una fiesta de cumpleaños de Caputo porque se encontró con Torres García y también que reclamó que corrieran al broker de la pila de contratos que acumuló con el gobierno porteño.

¿Ocurrió? Uno de los socios de Torres García es el largamente ministro de Gobierno Bruno Screnci, otro miembro de la escudería Caputo. Del gabinete porteño pasó al banco Provincia. También estuvo en otro lugar que maneja mucha plata: la Corporación Puerto Madero. Muy nuestro: ¿cuánto funcionario sale de la función pública mucho más rico de cuando entró? Sí, no hace falta respuesta.

Torres García tuvo un fuerte encontronazo con otro ministro, el radical José Luis Giusti, que aceleró su crisis en la Ciudad y la pérdida del negocio con las ART en la UBA, al que Giusti lo había llevado.

Giordano husmea, se da cuenta y, ¿casualmente? empiezan sordos ruidos, que son coro, porque de lo que se trata es que es un sistema de túneles para lindos dividendos ya sabemos a cargo de quiénes. Volteó el contrato con el Nación por “innecesario” y le llovieron llamados para que metiera la marcha atrás. Lobbystas de todos los colores y uno impensado: el ex tenista Gastón Gaudio, el mismo que abrió para políticos las puertas de otros negocios, los de Qatar.

Como diría Fierro, los brokers sean unidos. Torres García integra el lote de elite que trabaja cartelizado para la política. Un puñado que concentra y se reparte miles y miles de pólizas del sector público: una montón incalculable de plata. Hay que anotar dos nombres más. Uno: Juan Manganaro, del Grupo Gaman, que maneja Provincia ART y consigue 15% de comisión, tres veces lo que dice la ley de ART. Y el otro Héctor Martínez Sosa, casualmente casado con una de las hermanas Cantero, secretarias de Alberto Fernández.

En 2018, estalló un escándalo de corrupción en Chubut, que involucró a Patagonia Broker, una empresa de Torres García con participación estatal. El gobernador Das Neves corrió a Torres García y colocó a Martínez Sosa, el amigo presidencial, en su lugar.

Cuentan empresarios que los llamaban desde la Rosada para que contrataran a Martínez Sosa, el mismo al que Fernández dice deberle dólares en sus declaraciones juradas. Hombre afortunado Fernández: su amigo publicista Albistur le presta departamento y su amigo Martínez Sosa, plata.

No es pasatiempo lo que la política, casta o no casta, ofrece con el caso Giordano, su investigación, su destapada de olla y su reemplazo, que habría que llamar despido. You are fired, a lo Trump.





Todo lo contrario: puede llegar a ser un episodio bisagra por el cansancio de la gente que váyase a saber si suma 56 por ciento o si no es más. Es sencillo de ver y hay, parecería, una atención a estas ventajitas, mejor dicho, ventajazas, multimillonarias de la política como pocas veces antes porque es también sencillo de entender: pobreza que se extiende como una mancha venenosa y marcha atrás en la vida para casi todos y todas por no decir todos y todas.





Si el esquema que Giordano dio de baja sigue de baja y no vuelve con alguna maniobra de esas que nunca faltan, entonces su reemplazo en la Anses fue castigo político. Pero si los intermediarios reaparecen con otro nombre o disfraz, entonces a Giordano lo echaron por cerrar una caja negra, eso que el gobierno dice, asegura, grita, amenaza y jura que vino a hacer.