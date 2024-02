River y Boca salen con la idea de no especular en un Superclásico especial por la Copa de la Liga Profesional

¿Qué se espera de un Superclásico? Es el evento más convocante del deportes más popular del país por lo que la vara siempre está alta para River y Boca, que este domingo se vuelven a encontrar desde las 17, en el Monumental, por la séptima fecha de la Copa de la Liga, la de los clásicos (Yael Falcón Pérez será el árbitro). Y para esta edición (la 261°) la expectativa es enorme porque hay promesa de ver un partido abierto.





Claro que siempre puede salir un bodrio, pero al menos en la previa los entrenadores de ambos equipos amagan con salir a ganar y dejar las especulaciones a un lado, aunque en los papeles un empate parece un buen negocio para ambos. Pero no se trata de puntos -no esta vez, al menos- si no de la imagen que se lleve cada uno. Porque bien se sabe que aunque se repartan los porotos, siempre hay un vencedor y un perdedor.





Tanto Martín Demichelis como Diego Martínez, los entrenadores, necesitan un triunfo para mejorar la imagen de las primeras fechas. Es cierto que River arrancó mejor, pero el funcionamiento no convence e incluso pareciera que empeora (el último empate ante Banfield da muestra de ello). Boca, en cambio, es un equipo en formación con un nuevo entrenador que busca plasmar su idea. Por ahora no se vieron grandes mejoras y viene de darse un duro golpe ante Lanús. Aunque la sensación es que tiene todo por crecer.