Un periodista de la estatal LU19 acusado por un gravísimo caso de abuso sexual

El hecho salió a la luz ayer con la acusación formal, pero era un secreto a voces. Mientras se realizaba el mediático juicio por el homicidio de Facundo Castillo, en junio del año pasado, hubo un gran revuelo en la Oficina Judicial de Cipolletti. Jara estaba acreditado para cubrir el debate y en un momento un grupo de personas ingresaron para agredirlo.

Supuestamente en ese momento, la víctima había develado la situación. Y por eso quisieron lincharlo. La madre del niño radicó la denuncia ese mismo día. LU19 tomó la decisión de sacarlo del aire. Y fue reemplazado por otro colega.

No es la primera denuncia que salpica a los medios de comunicación del gobierno. En abril del año pasado una grave denuncia por violencia de género y laboral involucró no solo al director de la AM 880 de Sierra Colorada Patricio Tolosa sino a las autoridades de Radio y Televisión Río Negro y a funcionarios del gobierno de Arabela Carreras. Como es de política, y nunca mejor dicho, hubo un “silencio de radio” en torno al caso.





LU19 también registra un caso de un locutor que fue condenado en 2020 a ocho años por abuso sexual. El imputado se encuentra todavía con un recurso ante la Corte Suprema.





En la gestión de Arabella Carreras el responsable de los medios estatales era Roberto Echegoyenberri, quien en el caso de Emiliano Gatti decidió desvincularlo luego de la formulación de cargos, misma etapa que atraviesa hoy Jara.