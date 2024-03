Amenazaron de muerte a Nelson Castro y al equipo de TN en Rosario: “Van a terminar como Cabezas”

"Decile que si llega a venir a Oroño (una calle) lo sacamos a tiros. El que avisa no traiciona. Que se vaya de Rosario, no lo queremos acá", dice el primero de los mensajes que se cierra con un "atentamente, la mafia".

En otros de los mensajes intimidatorios, amenazan a Castro: "Van a terminar como Cabezas (José Luis)", en referencia al fotógrafo de la revista Noticias asesinado en enero de 1997 en Pinamar.

Los mensajes fueron encabezados por una foto capturada de un televisor (reenviada) donde se lo ve a Nelson Castro realizando la cobertura en vivo para el canal de noticias.

"La gente tiene miedo. No quiere hablar. Vi varios casos en los que les pido un testimonio y me piden disculpas, pero no quieren hablar. Esto es una síntesis de lo que se está viviendo acá", informó Castro.





Sobre la amenaza recibida, el periodista fue contundente. "Estamos viviendo en carne propia lo que experimenta, padece y sufre la gente de Rosario. A la hora que recibimos la amenaza, uno de los playeros no quiso dar su testimonio por miedo a represalias. Por eso nos fuimos de ahí, para no exponerlo. Pero esto permite entender lo que la gente está padeciendo acá", dijo.





Según se informó desde el canal, se está constituyendo una unidad fiscal para investigar las amenazas recibidas por el conductor y el equipo periodístico.





Castro se encuentra al aire desde muy temprano desde Rosario mostrando en vivo la grave situación que se vive allí. Y previo a las amenazas mostró la estación de servicio donde el sábado por la noche fue asesinado a balazos el joven playero de 25 años.