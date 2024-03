Violencia en Rosario: Patricia Bullrich pedirá el uso de la ley antiterrorista para duplicar las penas por los ataques de las bandas narco

"Vamos a pedirle a la Justicia la utilización de la ley antiterrorista. En el articulo 41 (...) dice que toda acción que tenga por objeto amedrentar a la población y sembrar el terror tiene doble pena", afirmó la funcionaria en una conferencia de prensa realizada en conjunto con el intendente Pablo Javkin, el ministro de Defensa Luis Petri y el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro.

Ayer la Nación y la provincia lanzaron un comité de crisis para hacerle frente a la escalada de las violencia de las bandas narco en la ciudad. En sólo cinco días estos grupos criminales mataron a dos taxistas, un colectivero y un playero de estación de servicio, como respuesta a una serie de operativos realizados por las autoridades en la cárcel de Piñero.

"Le vamos a pedir a la Justicia medidas excepcionales, a la altura del desafío que tenemos, para trabajar contra los narcocriminales terroristas. El objetivo que nos vamos a plantear es sacar las armas que han crecido y atentan contra la vida de la gente. Para eso, vamos a tener reuniones con los jueces que van a tener un carácter confidencial para plantear un modelo operacional diferente que nos permita controlar que la ciudad de Rosario no sea la ciudad con más armas de todo el país", dijo.





"Nosotros necesitamos terminar con el hormiguero y no agarrar hormiga por hormiga. Si no terminamos con el hormiguero, no ganamos nunca. Esto no es un problema de ganar, es un problema de hacerlas la vida difícil, que no haya armas en cada casa", detalló.