Victoria Villarruel reveló que se enteró por los diarios de la postulación de Ariel Lijo para la Corte y toma distancia

Marcando múltiples diferencias con el Presidente, aunque predispuesta a apoyarlo y respetar sus decisiones, Villarruel insistió con la necesidad de otorgar un aumento a los legisladores, luego de que Javier Milei la instara a ella y a Martín Menem, en calidad de presidentes de la Cámara de Senadores y Diputados, respectivamente, a dar marcha atrás con las resoluciones que habilitaban las subas de los salarios. “Si se les paga poco, ¿no van a ser susceptibles a la corrupción?”, advirtió la vicepresidenta.

Durante una entrevista brindada al canal Todo Noticias, Villarruel consideró que los legisladores deben “ganar bien” porque de lo contrario, afirmó, “ganan plata los corruptos o narcos”.” "Los senadores tienen que ganar bien y no ganan bien”, aceptó.

Villarruel y Menem habían firmado la resolución que otorgaba un incremento del 30% en las dietas de los legisladores, en línea con la suba que recibirían el resto de los empleados del Congreso. En Casa Rosada el aumento no cayó bien. Milei, no sin polémica, incluso dio marcha atrás con un suculento incremento para su propio salario, resuelto con un decreto propio, aunque culpó a Cristina Kirchner por otro firmado en 2011.





El Presidente le pidió a Villarruel retrotraer el aumento a senadores y ella, finalmente, cedió ante la presión de Casa Rosada.





"Yo quería dar aumento y di marcha atrás porque me lo pidió el Presidente", reconoció, en tanto reveló que el Presidente argumentó que la "clase política" también debe "hacer un ajuste".





"Se bajaron los sueldos. Un legislador es la persona que no solamente va a modificar, derogar o promulgar leyes, es la persona que representa a las provincias en el caso del Senado y al pueblo argentino en la Cámara de Diputados. Creo que tienen que ser retribuidos en forma digna", argumentó en su calidad de titular del Senado. "Si no reciben un sueldo para la importantísima tarea que le delegamos los argentinos solo van a poder ser diputados y senadores los ricos, los corruptos, los narcos o los que tengan un sponsor atrás", apuntó.





La vicepresidenta y las diferencias ante la motosierra de Javier Milei





"Si venís con la motosierra como Freddy Krueger, le das y le das y después te comés un montón de juicios laborales y tenés que pagar 700 indemnizaciones, bueno, perdón pero terminas...". Así abordó Villarruel su postura ante el necesario -a su criterio, ajuste en el Estado.





Y luego mostró diferencias con Milei. "Él esta con la motosierra a full, nosotros también pero tenemos que hacerlo con el cuidado de que después no genere un gasto mayor. Y acá hay estabilidad laboral, tengo que entenderlo, esto no es un reinado". "Es un poder del Estado que tiene determinadas reglas, y tengo que respetar ciertas cuestiones que son legales", advirtió.





Villarruel dijo que con Milei se lleva "bien". Contó que desayunó con el Presidente y que le ofreció galletitas en la Quinta de Olivos. Ella quería facturas. Y su compañero de fórmula le dijo que podría pedir pollo. Quiso relajar con la anécdota el foco sobre su distanciamiento. Pero la vice no ignoró las diferencias. "Entiendo que hay una cosa de mucho interés en la sociedad. Somos dos personas que se complementan. Él es vehemente en la vida pública y es más tranquilo en la privada y yo soy al revés, y nos complementamos", sopesó.





Luego, admitió que haber quedado afuera de las decisiones en áreas como Defensa y Seguridad en el armado del Gabinete no fue de su agrado.





"Son dos áreas que me encantan, me apasionan, pero no las iba a manejar", aclaró. "No iba a ser nunca ministra de esas áreas, lo que iba a hacer sí era estar encima de esas temáticas.... el Presidente decidió que no y yo lo respeté", apuntó.





E insistió. "Obviamente no me agradó. Me hubiera gustado porque había trabajado varios meses. Poder darle mi impronta, son temas que manejo, estudié, me preparé. Pero él (por Milei) eligió a dos personas, eligió otros equipos y yo lo tengo que respetar".





También defendió haber hecho tratar el DNU presidencial que fue finalmente votado en contra en el Senado. "Acá estaba en juego la institucionalidad. Yo no puedo... Esto no es un reino, esto es un poder deliberativo. Yo no puedo hacer lo que se me canta con esta casa", dijo.





"El DNU ya tenía varios pedidos de muchos senadores para que se tratara. Puedo buscar el momento, pero a partir del momento que las sesiones ordinarias ya se habían abierto no puedo estar eternamente reteniéndolo", defendió su postura.





Villarruel se diferenció de Patricia Bullrich y Luis Petri por las Fuerzas Armadas y el combate al narcotráfico





En otro pasaje, que fue el anticipo de la entrevista de Jonatan Viale -la primera que dio Villarruel como vicepresidente- se mostró contraria a las medidas de los ministros Patricia Bullrich, de Seguridad, y Luis Petri, de Defensa, por la intención de usar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el "narcoterrorismo".





Le preguntaron si estaba de acuerdo sobre el tema y fue tajante. "No. Porque la función de las FFAA no es combatir a civiles. Creo que quedó claro con el tema de los '70. El narco es un civil para el Derecho", dijo Villarruel.