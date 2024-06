Caso Loan Danilo Peña: quién es quién en la desaparición que conmociona a Corrientes y a todo el país

Fue a comer con su papá, José Mariano Peña, a la casa de su abuela Catalina en el paraje Algarrobo. Era un festejo por el día de San Antonio, por lo que había mucha gente. A muchos de ellos no los conocía. Sin ir más lejos, era la primera vez que iba a la casa de su abuela.

Loan y su papá viajaron a caballo. El nene estuvo todo el almuerzo a upa del hombre, según se ve en las fotos. Luego del almuerzo, se fue a un lugar retirado junto a otros cinco menores y tres adultos (los tres detenidos) a buscar unas naranjas. Fue allí cuando se perdió.

Según consta en la alerta amarilla emitida por Interpol, Loan mide 80 cm, tiene una cicatriz en el remolino de la cabeza. Estaba vestido con una remera negra del Inter Miami con número rosa, pantalón negro y zapatillas color verde con negro, según agregó luego la familia.

José Mariano Peña (56), papá de Loan

Llevó a su hijo a comer a la casa de su madre, en el paraje Algarrobo. Luego del almuerzo dejó que se fuera a jugar con el resto de los chicos que estaban en el lugar. Cuando se enteró de la desaparición, salió a buscar al nene.





Le apunta a Antonio Benítez, el tío. Dijo en una nota con Clarín que le llama la atención que tenga tantas fotos en Facebook de Loan, cuando casi no lo conocía. "Loan no tenía vinculo con casi nadie de ese almuerzo. Y al tío (Antonio Benítez, detenido e imputado) lo conocía, pero nada más, no había relación. Yo tampoco era su amigo, nunca tuve mucho contacto con él, tampoco me caía muy simpático", contó.





No entiende por qué se llevaron al chico a comer naranjas a un lugar tan retirado. Tampoco por qué no le pidieron permiso para llevar a Loan al naranjal.





María Noguera (46), mamá de Loan





No estaba presente al momento del almuerzo. Ni bien se enteró de la desaparición de su hijo afirmó que "alguien se lo llevó". Desconfió en todo momento de las versiones que querían encaminar la causa para una desaparición y apuntó contra las tres personas que se lo llevaron. "Ahora no hay que confiar en nadie. Ellos son los responsables de llevar al nene con ellos", dijo.