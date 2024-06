Rumores escalofriantes de lo que pasa de noche en la "casa embrujada" de Cipolletti

Se refiere a la imponente vivienda de la esquina de Irigoyen y Sáenz Peña, a la que muchos la llaman “la casa embrujada” y que meses atrás fue el disparador de un acalorado debate en un muro cipoleño de Facebook, donde se enfrentaron verbalmente (allí sí con nombre y apellido) los que abonaban esa tenebrosa teoría y los que desmentían los “maliciosos rumores”.

Pero a propósito de versiones dramáticas, ahora el caso que tanto misterio y morbo genera se reflotó a través de un par de aterradores rumores a los que tuvimos acceso.





“Hubo una época que era un desfile de inquilinos. Entraba uno y se iba a las dos semanas espantado por lo que sucedía allí adentro. Imaginate que no era una inversión menor para quienes entraban a la mansión y sin embargo cada vez que pasaba por allí estaba el flete en la puerta cargando los muebles de los que se iban muertos de miedo”, asegura uno de los informantes.





En su momento, en el muro Cipolletti de Ayer donde se instaló el delicado y sugestivo tema, desde la cuenta de Emma M…. se aseguró en un mismo sentido: “Pasaron muchos inquilinos por ahí, no suelen durar mucho tiempo, la casa está actualmente, yo vivo a unos metros de ahí”.





Por otra parte, una muchacha que trabaja cerca echó leña al fuego en las últimas horas: “Yo no quiero salir a hablar, a mí no me consta nada de lo que se dice, pero sí algún albañil que trabajó allí me confesó que de noche los platos volaban, las cosas aparecían desordenadas a la mañana siguiente, es una cosa de locos”.