Baby Etchecopar cruzó a Javier Milei y al Gordo Dan por los ataques al periodismo: “Si me matás, te suicidás”

Baby Etchecopar reaccionó este viernes a los últimos mensajes críticos e intimidantes de Javier Milei y sus militantes contra los periodistas. El conductor de TV habló de "intentos de censura" y se dirigió al Presidente: "Si me matás, te suicidás".

"Según parece, al Presidente o al gobierno de Milei le molestamos algunos periodistas y están pidiendo nuestras cabezas y nos están queriendo censurar", comenzó Etchecopar, en un video que difundió en las redes sociales.





“Me resisto a creer que es verdad, no puedo creer que es verdad, no puedo creer que después de tantos años de democracia no se haya entendido nada”, agregó el periodista.





Luego habló sobre Daniel Parisini, más conocido como "Gordo Dan" en las redes sociales. Sobre él, sostuvo: “Simplemente que el rumor, sólo el rumor, que un chico que se llama Dan, que es tuitero diga 'Javier pone preso a Baby' o 'pone preso a [Gabriel] Levinas' o 'pone preso a [Luis] Novaresio'... La sola idea de que en democracia no se pueda opinar en contra porque se busca la cárcel para el periodismo, es irrisorio, es ridículo”.