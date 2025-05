Milei le gira otros 25 mil millones de pesos a la Side de Caputo

Javier Milei le giró otros 25 mil millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que controla políticamente Santiago Caputo.

El gobierno nacional realizó una amplia reasignación de partidas presupuestarias (debido a que se sigue prorrogando el de 2023) y entre las modificaciones benefició al organismo que en los papeles conduce Sergio Neifert.





De acuerdo a la Decisión Administrativa 10/2025 publicada este lunes en el Boletín Oficial, se amplía el presupuesto de la SIDE en 25.250 millones de pesos.





De ese total, 8 mil millones de pesos están destinados a gastos reservados, es decir que pueden ser utilizados discrecionalmente sin ningún control.





"Como Milei no está dispuesto a discutir ese presupuesto en el Congreso, las ampliaciones las aprueba el propio Poder Ejecutivo", destacó el ex diputado Alejandro "Topo" Rodríguez, que también agregó que sobre los gastos reservados "no hay que rendir cuentas y se usan libremente".





Hace menos de dos meses, Milei ya había ampliado en algo más de 7.300 millones de pesos los fondos para la SIDE, incluidos 1.650 millones en gastos reservados.





El año pasado Santiago Caputo había logrado que Milei firme un DNU con que le otorgaba 100 mil millones de pesos en gastos reservados a la SIDE, pero en un hecho inédito el Congreso rechazó el decreto y se supone que el organismo de inteligencia tuvo que devolver los fondos.