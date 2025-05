Presentan Protocolo de Actuación ante Rechazo de Transfusiones Sanguíneas

El Bloque de Legisladores de la Coalición Cívica ARI – Cambiemos, ingresó un proyecto de ley a la Legislatura de Río Negro que busca establecer un marco procedimental claro y respetuoso de los derechos humanos para los equipos de salud ante situaciones de urgencia médica donde los pacientes rechazan transfusiones sanguíneas por motivos religiosos o de conciencia.





La iniciativa tiene como objetivo principal brindar seguridad jurídica y respaldo ético a los profesionales de la salud que se enfrentan a decisiones críticas en tiempos reducidos, equilibrando el derecho a la vida con la libertad de conciencia y religión de los pacientes, derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional y tratados internacionales.





Puntos Destacados del Proyecto de Ley:





El proyecto propone un protocolo de actuación para los equipos de salud en situaciones de urgencia donde el paciente rechaza transfusiones, clarificando los pasos a seguir. Se plantea la creación de un registro provincial de ciudadanos que, por razones religiosas o de conciencia, manifiesten su voluntad de no recibir transfusiones sanguíneas. Los establecimientos de salud, tanto públicos como privados, deberán consultar este registro antes de aplicar el procedimiento.





El proyecto establece pautas para la actuación médica en casos de urgencia donde el paciente no puede expresar su voluntad y no existe un registro previo, priorizando la preservación de la vida y la salud. Se enfatiza la obligación del personal de salud de respetar la decisión del paciente que rechaza las transfusiones por motivos de conciencia o religión, siempre que exista una constancia expresa, válida y actualizada de dicha negativa, en consonancia con la Ley Nacional N.o 26.529.





A su vez, se insta al Ministerio de Salud a capacitar a los equipos de salud en los aspectos legales, éticos y procedimentales relacionados con esta temática, implementar el registro de directivas anticipadas y garantizar la disponibilidad de tratamientos alternativos a la transfusión cuando sea médicamente viable





El legislador Javier Acevedo resaltó la importancia de este proyecto para abordar un vacío normativo operativo, protegiendo los derechos constitucionales de libertad religiosa y autonomía, y proporcionando un marco de acción claro y legalmente seguro para los trabajadores de la salud. “Este proyecto no busca imponer una postura, sino asegurar que, incluso en situaciones de urgencia, se actúe con legalidad, respeto y humanidad”, afirmó el legislador Acevedo.





El proyecto se basa en el reconocimiento del derecho a la autonomía del paciente, respaldado por la Ley Nacional N.o 26.529 y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como el caso “Bahamondez”. Además, se alinea con los principios de la bioética moderna y las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el respeto a las creencias de los pacientes y la relevancia del consentimiento informado.