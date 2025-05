Por primera vez la en la Argentina se venderán Peras Chinas: CAFI pidió mismas reglas de Juego

China realizó el primer envío a la Argentina de un cargamento de 2.597 cajas de peras frescas de la compañía Botou Dongfang Fruit Co., Ltd., con un peso de 17,5 toneladas y un valor de US$ 25.420 dólares (183.000 yuanes), informaron el jueves las aduanas de Shijiazhuang, en la provincia septentrional china de Hebei.