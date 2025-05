Tras la caída de Ficha Limpia: Se viene otro pacto entre el Gobierno y el Kirchnerismo para ampliar a 7 los Jueces de la Corte

Al día siguiente del fracaso de Ficha Limpia en el Senado y mientras se lanzaban acusaciones cruzadas entre el Gobierno y el PRO, en la mesa de entradas del Congreso un legislador aliado de la Casa Rosada presentó un proyecto para ampliar la Corte Suprema de Justicia, que tiene el visto bueno del bloque kirchnerista.

La iniciativa la presentó el salteño de la bancada federal, Juan Carlos Romero. El proyecto consta de un solo artículo que establece que "la Corte Suprema de Justicia de la Nación estará compuesta por siete (7) jueces, de los cuales no más de cinco (5) de sus integrantes serán del mismo sexo". Es decir que al menos debe haber dos mujeres.





La ampliación de la Corte es un tema con el el kirchnerismo venía presionando, antes de que se caigan los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, justamente como una opción para evitar ese desenlace. Los que tienen más llegada al Gobierno confían en que conversaron el tema con el oficialismo meses atrás, que se mostraron "dispuestos a discutirlo" pero que nunca avanzaron. Por eso ahora, dicen, lo motorizan directamente ellos. "Nos importa que funcionen los poderes del Estado. Alentamos esto y también que funcione la Auditoría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y para eso hace falta diálogo político", afirmó Romero.





"Nos parece bien. El número de 7 es atinado, aunque los nuestros quieren que se garanticen al menos 3 mujeres. Es discutible", señala un hombre de peso dentro de ese bloque.





Aunque advierten que por más números que tenga la Corte, los nombres los sigue proponiendo el Ejecutivo por lo que seguirá dependerá de a quiénes elija para conseguir los dos tercios necesarios.





"Lo estamos charlando entre nosotros pero no hay un aval", reconocieron desde la bancada de La Libertad Avanza. "Hace tiempo que Romero viene con el tema", reconocieron en el PRO que en principio no presenta reparos.





Desde el Ejecutivo no se hacen eco del proyecto. Pero en agosto del año pasado, el ministro Mariano Cúneo Libarona declaró en una entrevista al medio mendocino MDZ: "A mí me gustaría una Corte ampliada. Armónica y justa. Me encantan los jueces que están. Creo que hay más jueces de primera para integrar un muy buen máximo tribunal ampliado". Frente a la pregunta concreta de cuántos miembros la imagina aseguró que "entre siete y nueve". "Tradicionalmente fue oscilando en ese número a lo largo de la historia argentina", puntualizó.





En 2022, durante el gobierno de Alberto Fernandez y con Cristina Kirchner al mando del Senado se llegó a darle media sanción a la ampliación de la Corte de 5 a 15 miembros, aunque el proyecto original planteaba 25 jueces: uno por provincia. Nunca avanzó en Diputados.





En sus fundamentos el texto de Romero establece que "la ampliación de integrantes otorgará mayor legitimidad al Tribunal, y dará mayor celeridad a sus resoluciones, siendo que, actualmente, a pesar del récord de sentencias dictadas en 2024, aún continúa siendo un embudo de causas que aún esperan sentencia".