Viaje a la cuna de Franco Mastantuono: cómo la pelota le ganó a la raqueta

A la par del fútbol, Mastantuono jugaba al tenis. Lo hacía desde los 6 años en el club de Remo de Azul. Y le gustaba mucho. Durante la Primaria, iba a la escuela a la mañana, almorzaba, agarraba la raqueta, entrenaba, terminaba y se iba a la otra práctica, con la pelota número cinco. En el medio, tomaba la leche. Y a veces hasta caía con los elementos tenísticos en el club de fútbol.

“De Franco me acuerdo sus primeras clases, que venía con la camiseta de River, y nos llamó la atención la avidez por aprender. Era una esponja, le decíamos algo y absorbía enseguida e intentaba hacerlo hasta que le salía. Aprendía a un ritmo muy acelerado”, destaca Esteban Leiva, uno de los profesores de tenis de Mastantuono.

Y agrega: “Era un chico bastante competitivo y eso se fue incrementando a medida que fue avanzando. Después que salió de escuelita, pasó a lo que era iniciación y precompetición. Y después empezó a jugar con chicos Sub-10 y competir con ellos. Y después con los Sub-12”. También confirmó que no era mito que estaba entre los mejores rankeados, sino una realidad. “Basta con remitirse a los rankings de esa época”, señaló. Y eso lo logró gracias a sus mejores golpes que eran, según relata Leiva, “en los saques, el revés y el drive”. Y, además, “se manejaba muy bien tácticamente”.





“Franquito tenía todas las características de un muy buen jugador: era trabajador, aguerrido, disfrutaba de la actividad, tenía talento coordinativo y era muy competitivo”, completa el formador de Mastantuono en el tenis, Ignacio Poblet, quien aún se lamenta por la decisión de Franco porque “tenía un gran futuro en este deporte y yo una esperanza depositada en él. Buscábamos repetir un (Federico) Del Bonis, pero salió un Mastantuono del fútbol”.





Federico Del Bonis fue un tenista muy destacado y clave en la historia del deporte nacional. Le dio a la Argentina el punto definitivo en la final de la Copa Davis ante Croacia en 2016 para que el país ganara la única Ensaladera de Plata que tiene hasta el momento.





“Franco es un chico sano y a mí me genera mucha felicidad que un chico azuleño pueda estar en la primera plana y con grandes objetivos de cara al futuro”, expresa Delbo al recibir a Clarín en su casa. Y agrega: “Me acuerdo que cuando jugaba al tenis me mandaron un video y me llamó mucho la atención la derecha que tenía”. Más allá que por una cuestión generacional no tiene contacto directo con él, aunque sí con su entorno, “no creo que hubiera podido influir en su decisión porque es algo muy personal”, afirma.