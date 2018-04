Allen: Una mujer salvó su vida de milagro, luego de que su pareja la roció con combustible para prenderla fuego

“Era mi vida o la suya – sostuvo la mujer en diálogo con INFOALLEN- fue allí que me defendí… alcancé a tirarle con alguna de las cosas que él me había tirado, el sartén y otras cosas, y alcancé a agarrar el teléfono, intenté llamar a la policía, me dio ocupado y luego pudo marcar el número de me hija que estaba cerca de la chacra por suerte” expresó.