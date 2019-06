Juntos define el lunes en Choele, si compite con candidatos a Senadores y a Diputados Nacionales

En diálogo con periodistas del diario Río Negro, Weretilneck indicó que “... voy a hacer lo que sea mejor para Juntos. En esto no tengo un proyecto personal, individual, ni me mueve ninguna cuestión particular. Mi participación -o no- va a estar en pos de lo que Juntos necesite, nuestro gobierno necesite y lo que decidamos entre todos. Pero no tengo una motivación personal”.