GNL: YPF eligió a Río Negro para la “inversión más grande de la historia” y le dio un golpe a Kicillof

El destino se definió luego de que Kicillof, hijo político de la ex presidenta Cristina Kirchner, mostrara ambigüedades en torno al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), condición necesaria para atraer al proyecto.

Si bien el RIGI es nacional y constitucionalmente no necesita de la adhesión de las provincias, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, pidió un gesto de buena voluntad a ambas provincias en disputa.

Mientras Alberto Weretilneck, de Río Negro, manifestó su adhesión sin condicionamientos al RIGI, movió su maquinaria política para que la Legislatura provincial y distintos municipios también lo aceptaran y prometieran amplias exenciones de impuestos -Ingresos Brutos, Sellos, tasas y demás-, Kicillof solo atinó a redoblar la apuesta de la Ley de GNL, con media sanción de Diputados en 2023 y bastante menos generosa que el RIGI.





Río Negro gana por el RIGI





En los últimos días, el ex ministro de Economía (2013-2015) dijo que el RIGI tendrá vigencia en todo el país, para no tener que manifestar expresamente su visto bueno y evitar críticas de Unión por la Patria, que considera al régimen como "ruinoso" para la Argentina ya que no quedará ningún dólar en el país luego de extraer los recursos. "Será como una economía de enclave", define en privado uno de sus referentes.





La decisión la tomaron YPF y Petronas luego de contratar a la consultora estadounidense Arthur D. Little, que evaluó las condiciones técnicas y económicas de ambas locaciones.